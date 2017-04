Gică Popescu a vorbit despre meciul alături de Ronaldinho și cum vede eventuala trecere a lui Șumudică la FCSB

Sambata, 29 Aprilie, 20:32

Gică Popescu a revenit în România după ce ieri a jucat pentru Barcelona într-un meci amical câștigat cu Real Madrid, la Beirut, scor 3-2. Ronaldinho, Giuly, Simao, Abidal sau Javi Guerrero sunt doar câțiva dintre fotbaliștii care au jucat aseară alături de Popescu.

"Am repetat rezultatul din meciul oficial. Nu știu cum fac eu, dar până acum nu am pierdut niciun Clasico, am jucat șase oficiale și două caritabile.

Îmi merge bine contra lui Real Madrid. Dintre jucătorii care au evoluat aseară, cu siguranță jumătate încă pot juca în La Liga. Abidal era într-o formă incredibilă, Ronaldinho va avea mereu clasă", a declarat Popescu la TV Dolce Sport.

" Baciul" a vorbit și despre eventuala trecere a lui Șumudică de la Astra la FCSB în locul lui Laurențiu Reghecampf:

"Am citit și eu. La noi orice este posibil, de ce nu? Mi se pare normal când un antrenor sau jucător uită de culorile pentru care a evoluat în favoarea unui contract important. Sunt profesioniști. Șumudică a demonstrat că este un antrenor valoros".

"E normal ca Dinamo și Steaua să se întâlnească de multe ori. Acesta e sistemul competițional. E un moment foarte important pentru Steaua, care poate fi matematic campioană. Dinamoviștilor nu le-ar pica bine să-și facă marea rivală campioană" Gică Popescu

Vezi și: VIDEO Geniu și la 37 de ani! Ronaldinho a făcut spectacol în meciul legendelor » No look pass de senzație în Clasicul legendelor