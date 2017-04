Gigi Becali face un anunt ȘOC! Șumudică, antrenor la FCSB! Singura condiție pusă de patronul echipei

Miercuri, 26 Aprilie, 14:29

Gigi Becali a comentat declarațiile lui Marius Șumudică din ultima vreme. Tehnicianul Astrei e din ce în ce mai atras de ideea de a antrena FCSB în viitor, deși în urmă cu câteva luni excludea vehement acest lucru.

Patronul FCSB exclude în primă fază acest lucru, însă până la urmă recunoaște că l-ar aduce antrenor după ce Laurențiu Reghecampf va pleca, însă doar dacă Șumudică s-ar înțelege cu suporterii.

"Nu există așa ceva, niciodată! De unde până unde să vină Șumudică la Steaua? Nu va antrena niciodată această echipă. O să-i dau un telefon să-i zic și eu asta, vreți asta?

Am spus de multe ori că nu o să antreneze în viața lui Steaua. N-are cum! Reghecampf mai are un an de contract. Eu știu că orice antrenor din România vrea la Steaua.

El valoare are, a făcut lucruri extraordinare, dar pentru gesturile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, n-are cum să vină la Steaua. Problema nu sunt eu, cu mine e prieten, mie îmi place de el.

Dar trebuie să-l accepte suporterii, nu fac nimic împotriva lor. Nu pot să fac ceva împotriva voinței lor. Dacă ei acceptă, în 3 secunde vine", a zis Gigi Becali pentru ProTV.