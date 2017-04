Gigi Becali, gest incredibil la adresa lui Florentin Petre: "Nu mă aşteptăm să facă aşa ceva cu mine"

Sambata, 29 Aprilie, 19:44

Florentin Petre, antrenorul secund al celor de la FC Brașov, a povestit o discuție pe care a avut-o cu Gigi Becali.

Fostul căpitan al lui Dinamo a vorbit cu Gigi Becali despre tranșa de bani pe care trebuie să o plătească celor de la FC Brașov după ce Chipciu a ajuns la Anderlecht, dar discuția s-a dus în altă parte.

Astfel, Petre s-a trezit cu medicamente în valoare de 40.000 de euro de la Gigi Becali.

"Acum o lună am fost la el, prin intermediul Anamariei Prodan. Am vrut să discutăm despre situaţia de la FC Braşov. I-am spus care e situaţia, mi-a confirmat că nu vor fi probleme. Când decizia va fi definitivă, va plăti.

Am rămas fără cuvinte când mi-a dat un pachet de medicamente pentru hepatită C în valoare de 40 000 de euro. Ştiam că are un suflet mare, că a ajutat mii de oameni, dar sincer nu mă aşteptăm să facă aşa ceva cu mine. Ce poţi să mai spui? Cred că s-a interesat de situaţia mea, ştia că sunt un om cu frică lui Dumnezeu şi cred că asta a contat pentru el.

Nu e vorba de rivalitate între Dinamo şi Steaua. Cât timp am fost jucător, am dat totul pe teren pentru Dinamo. Cred că el m-a apreciat pentru asta", a dezvăluit Petre pentru Monitorul Expres.

750.000 €trebuie să plătească FCSB către FC Brașov reprezentând 25% din transferul lui Chipciu la Anderlecht