Gigi Becali se bucură de haosul de la Dinamo: "E foarte bine ce face Negoiță! Totul e în favoarea mea"

geo.b. • 12 Noiembrie 2017, 14:56

O fi. In favoarea ta or fi toate,dar bucura-te mai rezervat. "Nu se stie ca pamantul,din ce parte bate vantul",zice o vorba. Sau:"roata-i rotunda si se-nvarte",astazi poti fi tu sus,maine poti fi.... "in groapa".Adica in ruina,ca sa fiu mai bine inteles.Nu se stie cand se intorc toate impotriva ta,asa ca....putina modestie....nu ti-ar strica.Si modestia ca modestia,dar RESPECTUL,pentru adversari.Indiferent cum se numeste acesta,respecta-l,pentru ca fara acesti adversari.....ar trebui sa joci singur.