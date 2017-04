Golofca, reacție surprinzătoare după ce Botoșani a fost egalată în ultima secundă a meciului cu Pandurii: "De asta e frumos fotbalul"

Vineri, 21 Aprilie, 22:33

Cătălin Golofca susține că lipsa șansei a făcut ca FC Botoșani să fie egalată la ultima fază a meciului cu Pandurii (1-1), dar spune că în astfel de faze stă frumusețea fotbalului.

"Am ratat și eu la 1-0 cu portarul, îmi pare rău. A lipsit șansa pe final, se întâmplă, de asta e fotbalul frumos. Am fost puțin obosiți, dar am intrat pe teren motivați să câștigăm jocul", a spus Golofca după meci, la Look TV.

Gabriel Vașvari a ratat un penalty pentru botoșăneni și a înscris la cel de-al doilea, iar la finalul meciului a acuzat și o stare de oboseală, deoarece echipa sa a fost nevoită să facă deplasarea de la Severin cu trenul și autocarul.

"La primul penalty am fost neinspirat. Îmi pare rău că am luat gol la ultima fază a meciului. Eu am vrut să execut a doua oară. În a doua repriză s-a văzut o oarecare stare de oboseală, dar nu vreau să caut scuze", a afirmat Vașvari pentru sursa citată.