Golubovici a sunat în direct la TV ca să se ia de Zicu și de Narcis Răducan: "Ați făcut declarații proaste"

Aseară, la o oră după Gaz Metan - Dinamo 0-3, Bojan Golubovici a intrat în direct la postul TV Digi Sport, pentru a le răspunde lui Ianis Zicu și Narcis Răducan. Foștii fotbaliști români analizaseră faza penalty-ului cu Golubovici, calificând-o drept inexplicabilă. (Vezi AICI video)

"Am auzit declarații proaste despre mine, făcute de Ianis Zicu și Narcis Răducan și am vrut să sun. Da, am făcut penalty. Am vrut să sar și să dau cu capul în minge, ca mingea să iasă din 16 metri.

M-a lovit mingea în mână, nu știu cum. Mă doare inima. Nu-mi explic. Dacă voi nu știți cum am făcut asta, eu cu atât mai puțin. Eu niciodată nu am făcut lucruri murdare. Puteți să vorbiți cu toți care au lucrat cu mine.

Mă doare inima când echipa mea pierde. Eu nu fac nimic intenționat. Când am văzut că s-a dat penalty, am zis «Doamne, Dumnezeule, ce se întâmplă?!». Bojan Golubovici nu joacă la pariuri. Am jucat o dată acum 10 ani. Jur că nu pariez. E prea multă răutate în fotbalul românesc", a spus Golubovici la TV Digi Sport.

Zicu i-a replicat sârbului: "Nu am zis vreodată că ai făcut ceva intenționat. Doar că mă așteptam să ne dai niște explicații, când ai venit la declarații. Și eu am mai făcut hențuri involuntare, chiar dacă nu în careu, dar știam de ce s-a întâmplat așa, adică aveam explicații".

