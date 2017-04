GSP a aflat ce le-a cerut Contra jucătorilor săi înainte de derby-ul cu FCSB: "Orice, dar să nu facem asta!"

belagio • 29 Aprilie 2017, 01:11

Postat de bvd_magheru pe 29 Aprilie 2017, 01:01

Trei sferturi din Bucurestenii de azi au ajuns in Capitala cu stampila de flotant . Adica in fiecare an se duceau la sectia de militie sa isi reinoiasca viza . Au venit timpuri tulburi dupa 22 decembrie 1989 ! Aia vechi care au mai ramas acolo au de la 50 de ani in sus ! Oricum Bucurestiul a ajuns unde a ajuns . La fel si fotbalul . Controlorii de creier au gasit si scuzele . Inainte bucurestenii nu aveau ce face si umpleau stadionul cu 100 de mii de oameni la un cuplaj inter-bucurestean ! Inainte sa imi iau "catrafusele" si sa plec DEFINITV in occident un derby steaua - dinamo valora apropae cit un real - barcelona . Acum ramineti cu omida . El stie mai bine . HEI RUP ! PA .