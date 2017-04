Hagi e lider, dar a găsit motiv de supărare în fața jurnaliștilor + Cum l-a revigorat pe Țucudean

Cristian Gherasim • 29 Aprilie 2017, 23:26

Pai daca Viitorul a luat 5-0 acasa de la belgienii aia anonimi in primul tur din Europa ,cate o sa ia daca Fereasca Dzeu ajung si ne reprezinta in Liga Campionilor cu echipe de top?Cand i-am vazut in meciul cu Steaua cum se tavaleau pe jos si nu mai voiau sa joace fotbal ,ma apuca jalea.Pai acolo te mai arbitreaza Petrescu,Popa,Hategan?!Nu!..din pacate pentru ei si din fericire pentru cei ce chiar vor sa vada fotbal.