Hagi: "Luaţi mâna de pe Steaua! Se pregătește cel mai mare abuz de după '90"

Luni, 23 Ianuarie, 00:00

Cel mai mare fotbalist român, stelist declarat, avertiza în mod public, pe un ton răspicat, în 2002, cu 9 luni înainte ca Becali să preia clubul, că "Steaua trebuie să aibă destinul ei de echipă mare, nu să ajungă pe mâna cuiva" şi acuza felul dubios în care Păunescu primise echipa de la Armată.

"Steaua nu are nevoie de nimeni care să pună mâna pe club, ar fi cel mai mare abuz de după 1990. Are o valoare atât de mare încât nu poate fi cumpărată. Face, cum v-am spus, cel puţin 60 de milioane de dolari, nu 4, aşa cum spun cei din conducere.

Primul pas pe care Păunescu l-a făcut a fost să elimine oameni din Adunarea Generală. Într-o şedinţă în care pe ordinea de zi nu exista nimic despre vreo cotizaţie anume, s-a introdus această regulă, că cine nu dă 1.200 de dolari pe an pierde statutul de membru fondator. Un abuz, o aberaţie! Am o listă cu membri fondatori, pensionari, generali de Armată şi ex-fotbalişti. Un sfert din ei nu au banii ăştia ca să-i achite an de an! Au făcut asta pentru a elimina persoane din lista de membri fondatori care nu erau cu ei! Ăsta a fost scopul lor", spunea Hagi la vremea respectivă.

