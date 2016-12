Haos și la CSA Steaua! Comandatul clubului și juristul se contrazic la fiecare apariție la TV: "Ăștia sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm"

timm • 25 Decembrie 2016, 15:23

Postat de catalynn pe 25 Decembrie 2016, 14:29

Treaba nu e simpla, si trebuiesc urmați niste pași esențiali. Primul este reînființarea secției de fotbal a CSA, si afilierea la FRF. Evident ca va intra in Liga a 4-a sau a 5-a, insa nu asta e problema. Este musai ca echipa sa existe cand Curtea Suprema va consființi decizia CAB pt ca FRF sa le poata transfera de la FCSB, altfel, si aici citez din Burleanu "nu putem trasfera punctele la echipa de handbal". In Ianuarie începe procesul pt cele 37 mil euro (va mai aduceți aminte cum zicea jiji ca CSA nu echita taxa de timbru?! :-) ) cat anume va decide instanța ca trebuie sa plătească ramane de vazut, insa precedentele ne arata ca Judecătorul este partenerul Statului cum spunea mai demult Livia Stanciu, actual judecător CCR, ca urmare, daca ar fi sa fac un pariu as merge pe întreaga suma. Odata stabilit ca ciobanul trebuie sa decarteze se vor intampla următoarele: FSCB intra in faliment iar bunurile in proprietatea creditorului, care este CSA si uite asa CSA absoarbe de fapt si de drept FCSB si se asigura si continuitatea despre care se tot vorbește. Ciobanul insa putea evita toate astea daca nu se zgârcea ca fraierul la târâțe ajungănd sa dea făina pe nimic ...