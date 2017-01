Ilie Dumitrescu regretă că a lăudat un jucător înainte de a ajunge la Steaua: "Am greșit"

Joi, 19 Ianuarie

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Gabi Enache înainte de a ajunge la Steaua, însă spune că acum regretă acest lucru pentru că fundașul dreapta n-a dat satisfacție la formația roș-albastră.

"Când era la Astra îi vedeam anumite calități. Am greșit când am spus că Enache ar fi o soluție bună pe postul de fundaș dreapta. Acum îmi dau seama că am greșit.

Are carențe și se vede asta. Steaua trebuie să caute acum un fundaș cu calități defensive, dar și calități tehnice", a declarat Ilie Dumitrescu la TV Digi Sport.

1.100.000 €e cota de transfer a lui Enache, conform transfermarkt.de