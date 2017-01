Încă o plecare de la Viitorul » Hagi: "L-am înțeles și i-am dat drumul"

Marti, 24 Ianuarie, 19:56

Gică Hagi a anunțat că Viitorul se mai desparte de un jucător. După Marin, și Cătălin Carp părăsește formația din Ovidiu. Fundașul luat după ce Steaua l-a lăsat liber de contract.

"A plecat Răzvan Marin, va pleca și Carp în Rusia. L-am înțeles și i-am dat drumul. I-a luat locul Doru Dumitrescu de la juniori. Vom mai lua jucători. Să vedem dacă se rezolvă cu Roșu și Morar.

Obiectivul nostru e să dăm oportunitatea jucătorilor noștri să plece.

Răzvan e un transfer reușit, sperăm să-i meargă lucrurile acolo. Cred că va juca.

Noi am investit în tineri și când ajungem la asemenea transferuri ne bucurăm. Înseamnă că am făcut lucruri bune. Am făcut performanțe plecând de la nimic", a zis Hagi.