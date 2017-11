Încă un jucător al Viitorului aşteaptă ofertă de la FCSB: "Mi-aş dori să joc cu cei mai mari fotbalişti din România"

Marti, 07 Noiembrie, 20:09

Eric de Oliveira are un start foarte bun de sezon la Viitorul şi în mai multe rânduri a fost dorit de FCSB. Brazilianul recunoaşte că ar fi tentat pentru un transfer la formaţia roş-albastră.

"Nu, nu am vorbit cu Becali, dar când a fost vorba despre Steaua, am luat legătura cu alte persoane din jur care mi-au făcut oferte pentru a veni. Momentan, am contract cu Viitorul, unde am fost primit bine. Nu e momentul potrivit pentru a spune dacă aş merge şi la o altă echipă din România.

Mi-aş dori să joc cu cei mai mari fotbalişti din România, pentru că la echipele mici am făcut performanţă. Aşa că, de ce să nu pot juca şi la echipele mari? De exemplu, la Steaua sunt cei mai buni jucători din România.

Are un parcurs foarte bun în Europa, deşi grupa pe care a avut-o Steaua nu a fost cea mai puternică. Însă, eu sunt român în suflet şi mi-aş dori să văd o echipă din Liga I în finala Europa League" , a declarat Eric de Oliveira pentru telekomsport.ro.

FCSB i-a mai transferat de la Viitorul pe Romario Benzar, Dragoş Nedelcu şi Florinel Coman.

750.000 €e cota de transfer a lui Eric, conform transfermarkt.de