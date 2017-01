Încă un transfer rezolvat la Steaua! » Când vine jucătorul care salvează echipa

vasy86le • 10 Ianuarie 2017, 18:14

Presa ***, daca au interzis folosirea numelui steaua, voi de ce le ziceti tot steaua? Pana si becali a zis ca echipa se numeste fc star, dar voi tot ii trageti cu steaua in sus, steaua in jos, vedeti poate va da CSA Steaua in judecata si va da branza lui becali pe nas.