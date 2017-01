Insider în cantonamentul lui Dinamo » Șefii clubului au refuzat jucătorii propuși de un impresar. Au "câinii" nevoie de întăriri?

Marti, 24 Ianuarie, 11:30

Impresarul Lucian Marinescu e de părere că Dinamo ar avea nevoie de câteva întăriri, dar spune că oficialii "câinilor" i-au refuzat acestuia jucătorii propuși de el.

"Am fost la ei în cantonament, am discutat, dar ei au un lot comeptitiv. Sigur, au nevoie de unu-doi jucători care să le aducă un plus.

Au vreo două-trei piste pe care le testează, rămâne de văzut ce vor alege. Eu le-am oferit una-două soluții, dar ei au venit cu alte soluții, să vedem ce se va întâmpla", a dezvăluit Lucian Marinescu, la TV Digi Sport.

