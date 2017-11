Înțepătură la adresa lui Reghecampf din cauza preferatului lui Becali: "Așa s-a întâmplat"

Duminica, 12 Noiembrie, 15:46

Dennis Man, 19 ani, a devenit unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB în acest sezon și este unul dintre preferații patronului stelist, Gigi Becali.

Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, a vorbit de jucătorul venit de la UTA, în urmă cu 1 an și jumătate, și spune că aceasta juca prea puțin în mandatul lui Laurențiu Reghecampf.

"Man a pierdut un an de zile, cu Reghecampf. El juca puțin atunci. Acum a primit șanse de la Dică și a dovedit că merită să joace mai mult. Cred că Man ar trebui să mai stea 1 an sau 2 la FCSB. Mai are de învățat și îi mai trebuie forță

Trebuie să stea cu picioarele pe pământ. Jucând la FCSB și având evoluții bune, toată lumea îl laudă. Trebuie să nu i se urce la cap. Sper să rămână același copil cuminte. Are un viitor extraordinar", a spus Duckadam la Pro X.

23 de meciuri

are Man în acest sezon, marcând 6 goluri