INTERVIU EXCLUSIV Cornel Dinu laudă rivala: "Steaua e cea mai bună din play-off!" » Pe mâna cărei echipe merge în Derby de România

Articol de — Victor Vrînceanu Miercuri, 26 Aprilie

Cornel Dinu e impresionat de prestația roș-albaștrilor în remiza cu Viitorul, 1-1, însă e convins că roș-albii se pot impune în Derby-ul de luni.



- Mister, Dinamo e la 5 puncte de FCSB înainte de meciul direct. Mai există şanse reale la titlu?

- Un campionat se încheie atunci când urmăritorii nu mai pot egala diferenţa de puncte din meciurile rămase. Acum nu e cazul. Mai sunt trei partide de play-off, deci Derby-ul este extrem de important. Acestă întâlnire îmi aduce aminte de perioada liceului, când eram un fan împătimit al lui Inter Milano, iar prietenul meu bun de atunci ţinea cu Juventus. Cu trei etape înainte de final, deşi era cam aceeaşi diferenţă de puncte ca între Dinamo şi Steaua, cu toate că torinezii erau pe primul loc, Inter a câştigat titlul.

- Cum aşa?

- În ultimele trei partide, milanezii au câştigat tot, iar Juve o singură dată. Alt caz care îmi vine în memorie e sezonul 1998-1999, când eram antrenor la Dinamo şi am pierdut titlul în ultimele etape în favoarea Rapidului. Aveam un avans de vreo 6 puncte, dacă nu mă înşel. Rapid a câştigat tot, noi ne-am tot împiedicat şi uite aşa am ratat campionatul. Ne-am revanşat anul următor însă. Ca o concluzie, putem spune că Dinamo are şanse foarte mari la titlu, dacă învinge Steaua.

- În ultimele două partide, FCSB a înregistrat tot atâtea remize. E în scădere de formă?

- Din contră! Steaua a jucat mai mult decât modest în sezonul regulat şi şi-a revenit în play-off, iar acum e cea mai bună din cele şase. Remiza cu Viitorul, 1-1, a fost unul dintre cele mai bune jocuri făcute de ei!

Diferenţa dintre bun şi mediocru

- Dinamo avea trei victorii consecutive, dar a remizat cu Craiova, scor 2-2. Accident sau atât pot "câinii" în acest moment?

- A fost un accident, însă unul teribil de expresiv, care a scos în relief precaritatea mijloacelor defensive ale celor care compun acest compartiment. Se spune de când este fotbalul că apărările câştigă campionatele, iar atacurile, meciurile.

- Ce trebuie să facă defensiva pentru a-l bloca pe Alibec, cel mai periculos jucător al celor de la FCSB?

- E o regulă simplă: Ochii numai la minge şi nu la ce face corpul adversarului! Asta face diferenţa dintre un fundaş bun şi unul mediocru. În plus, dacă Alibec va fi obligat să stea mai mult cu spatele la poartă, eficienţa lui va scădea.

- Cum anticipați că va fi partida?

- "Câinii roşii" vor fi din nou mobilizaţi până la sacrificiu de Cosmin şi de galerie, dar cred că secretul jocului va sta în mobilitatea blocului funcţional. Dacă Dinamo se va închide bine la mijlocul terenului, aşa cum a reuşit până acum, şi va completa prin verticalizări periculoase venite din benzile terenului, va învinge pe Steaua.

Luis Enrique şi Dâmboviţa

- Cum vi se pare Dinamo cu cei doi atacanţi, Rivaldinho şi Nemec?

- Repet, decisiv va fi jocul din benzi. Echipa şi-a îmbunătăţit acest mijloc odată cu venirea lui Contra. Dacă pătrunderile pe benzi vor fi confirmate cu centrări de calitate pe cele două vârfuri, "câinii" vor lua cele trei puncte.

- În ultima perioadă a apărut informația că antrenorul FCSB, Reghecampf, va pleca în ţările arabe la finalul campionatului. Poate să fie acest lucru un motiv de destabilizare a trupei patronate de Becali?

- Într-un fotbal profesionist lucrul acesta nu ar trebui să conteze şi avem ca exemplu Barcelona, unde se ştie de mult timp că Luis Enrique nu va continua din vară. Cu toate acestea, am văzut şi în " El Clasico", contra Real Madrid, cum s-au comportat catalanii. La noi, din păcate, trebuie să mai curgă apă pe Dâmboviţa până când echipele şi fotbalul vor deveni cu adevărat profesioniste. Deci da, cred că echipa se poate destabiliza pe fondul acestui zvon.

"Palmaresul net superior din ultimele întâlniri o face pe Dinamo să fie favorită în faţa Stelei"

Cornel Dinu "De câteva etape, Contra a modificat modulul mai clar spre un 4-4-2, iar jocul a început să arate tot mai bine"

Cornel Dinu

53de goluri în 454 de meciuri a marcat Dinu pentru Dinamo în Liga 1



3titluri de cel mai bun fotbalist român al anului are Dinu în palmares: 1970, 1972, 1974