INTERVIU » Fotbalistul care nu se lasă intimidat de cuvintele lui Becali: "În următorul meci am intrat şi-am dat gol. Sper să mă mai critice"

Articol de — Andrei Crăiţoiu Miercuri, 05 Iulie, 09:00

Mihai Pintilii este unul dintre cei mai importanţi şi apreciaţi jucători din istoria recentă a steliștilor. Cu 180 de meciuri şi 16 goluri marcate pe prima scenă din fotbalul românesc, mijlocaşul se pregăteşte să înceapă pe 14 iulie cel de-al zecelea său sezon de fotbalist profesionist în România.

Jucătorul mult lăudat de Daum anunţă public că nu-şi mai doreşte să fie convocat la acţiunile primei reprezentantive, preferând ca în locul lui să fie aduşi jucători tineri, de valoare, care să ne ajute să ajungem la Europeanul din 2020.

Chiar dacă au trecut mai bine de zece ani de la debutul oficial într-un meci de L1, Pintilii trage tare şi vrea să demonstreze că a luat cea mai bună decizie în vara acestui an, când a spus pas unei oferte din Arabia Saudită mult mai bună din punct de vedere financiar. Fostul căpitan al roş-albaştrilor vorbeşte deschis despre Steaua, posibilitatea câştigării titlului la TAS, şansele ca echipa să ajungă în grupe, dar trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte viitorul echipei naţionale.

- Mihai, cum a fost acest stagiu de pregătire pentru tine?

- Se apropie finalul şi cel mai important lucru e că suntem bine, ne pregătim şi aşteptăm cu nerăbdare să înceapă sezonul. Ne facem treaba cât mai bine şi suntem dispuşi la un efort suplimentar. E important că suntem sănătoşi.

- Pe lângă venirea lui Nicolae Dică au fost transferaţi şi foarte mulţi jucători.

- Jucători de mare valoare! Mă bucur că au venit alături de noi jucători foarte buni, chiar foarte buni. Pe antrenor îl cunoaşte toată lumea şi noi îl ştim la fel de bine. Un antrenor pe care-l văd foarte aproape de noi şi cu care putem să discutăm orice! Asta mi se pare un lucru incredibil. Orice avem de discutat, el ne înţelege şi ne explică foarte bine ce avem de făcut.

- În ultimele zile, înaintea fiecărui antrenament ai vorbit câteva minute cu Dică. Ne poţi dezvălui din discuţiile pe care le-aţi avut?

- Eeee... Sunt lucruri care trebuie să rămână între mine şi el. Eu unul sunt fericit să-l avem pe Dică antrenor, pentru că este un om deschis şi dacă am ceva de spus el mă aprobă sau îmi spune ce nu e bine. În cariera mea am avut antrenori care nu acceptau deloc dialogul cu jucătorii. Atunci aveam o problemă! Faptul că Dică este foarte aproape de noi este un lucru incredibil.

"Sper să mai fiu criticat de domnul Becali"

- Ai rămas la Steaua, deşi în vară a existat o ofertă pentru tine.

- Nu mai are sens că vorbesc. Sincer... Nu mai are rost să discutăm despre asta. A fost o ofertă pe care o ştie toată lumea, din Arabia Saudită, dar am decis să nu merg şi gata.

- Dacă era o ofertă mult mai bună financiar, de ce ai ales să rămâi aici, crezi că acolo putea să fie final de carieră?

- Nici aici nu pot să joc până la adânci bătrâneţi sau până la 40 de ani. A fost doar alegerea mea să nu plec acum de la Steaua, dacă doream să fac lucrul ăsta, o făceam fără niciun fel de problemă. Aşa am gândit eu, să rămân aici, acum o să vedem dacă am fost sau nu inspirat.

- Mihai Stoica a spus că îţi vei încheia cariera la Steaua, apoi vei avea o funcţie în cadrul echipei.

- Nu ştiu... Mă bucur că sunt apreciat şi asta mă face să mă simt şi mai bine. Vom vedea ce o să fie atunci când voi renunţa la cariera de fotbalist.

- Nu te-a surprins anunţul făcut de Steaua în ceea ce priveşte viitorul tău, mai ales că în sezonul trecut patronul te-a criticat în mai multe rânduri?

- Dânsul poate să mă critice, foarte bine, următorul meci am intrat şi-am dat gol. Sper să mă mai critice.

"E imposibil să ajungem în grupele Champions League!"

-Pe lângă transferurile pe care voi le-aţi făcut, CFR, Craiova şi Viitorul s-au întărit. Cum vezi sezonul viitor şi şansele la câştigarea campionatului?

- Cel mai mult mă bucură că în România se investeşte din nou, iar ăsta e un lucru foarte bun pentru fotbalul românesc. Sunt echipe care s-au întărit, dar să nu-i scoatem din cărţi pe cei de la Dinamo. Sunt jucători foarte buni şi sunt o echipă omogenă. Se vor bate la titlu, aşa cum vom face şi noi. În total, cred că sunt vreo şase-şapte echipe care se vor lupta pentru campionat.

- Gigi Becali spune că are ofertă de 30 de milioane de euro pentru 5 dintre voi.

- Să plece la banii ăștia! Iei 30 de milioane, bagi 10 milioane în jucători noi şi gata. Ha, ha, ha. Dacă e adevărat, chiar m-aş bucura să-i dea!

- Marea problemă în acest moment la echipă e postul de fundaş central. La nevoie, eşti dispus la un sacrificiu, dacă jocul o cere?

- Am mai jucat fundaş central şi în meciul cu Dinamo. Eu nu am niciun fel de problemă în această privinţă, important e să intri pe teren şi să-ţi faci treaba cât mai bine.

- Acum ceva vreme spuneai că nu mai vrei să porţi banderola de căpitan, totuşi ai primit-o la amicalul cu Oleksandria.

- Pentru că Denis nu era pe teren, iar eu sunt al doilea căpitan al echipei. Dacă mi se dă banderola, o voi purta cu mare plăcere, dacă nu o primesc nu am niciun fel de problemă, cel mai important este să-mi ajut colegii în teren.

- Pe lângă startul campionatului, pentru voi încep şi meciurile din preliminariile Champions League. Crezi că aveţi vreo şansă să ajungeţi din nou în grupele Ligii Campionilor?

- Totul depinde de procesul de la TAS! Altfel o să fie foarte greu să avem vreo şansă să ajungem în grupele Champions League. E imposibil ca de pe locul 2 să prindem grupele, anul trecut am picat cu Manchester City, n-am avut nicio şansă...

"Titlul la TAS? N-o să am nicio bucurie, nicio emoţie!"

- Ai vreo speranţă că pe 12 iulie la TAS s-ar putea întâmpla ceva în favoarea Stelei?

- Nu ştiu... Speranţe are orice suporter stelist şi orice om care lucrează în cadrul clubului. Depinde doar ce se va întâmpla la TAS. Eu am speranţe, vom vedea.

- Ar fi ciudat pentru tine să ai în palmares un trofeu decis de o comisie internaţională?

- Ar fi doar un titlu în CV-ul meu de fotbalist, atât. Bucuria şi emoţia pe care le-au trăit jucătorii de la Viitorul când au primit medaliile noi nu le mai putem avea. Nu mai avem cum să ne bucurăm că am câştigat acest titlu. O să fie doar un nou trofeu în CV-ul nostru şi atât. Trebuia să câştigăm meciul cu Viitorul din retur şi eram campioni, aşa ce rost mai are?

- Ai jucat în grupele Champions League, ai fost cu echipa naţională la un turneu final, unde te-ai simţit mai fotbalist?

- Clar în Champions League! La Euro într-un singur meci am simţit că sunt acolo şi acela a fost cel de deschidere al turneului final, cu Franţa. Până atunci, credeţi-mă că mă simţeam ca şi în cantonament sau doar la nişte meciuri oficiale. Poate la partidele cu Olanda şi cu Ungaria de la Bucureşti a fost o atmosferă mult mai frumoasă, dar meciul cu Franţa rămâne ceva special.

"Nu o să mai avem niciodată fotbalişti de valoare ca în '94"

- Se vorbeşte tot mai des de întinerirea lotului echipei naţionale...

- M-aş bucura din suflet să începem odată acest proces şi să avem o echipă tânără cu care să ne pregătim pentru Euro 2020. La Mondial nu mai avem nicio şansă să ne calificăm, nici măcar de pe locul 2 nu mai avem şanse. Eu am spus de mult că trebuie să chemăm jucători tineri! Iar eu, dacă aş fi selecţionerul echipei naţionale, nu m-aş mai chema la lot! Eu chiar sper să nu mai fiu convocat.

- Cum te simţi când toată lumea spune că avem nevoie de Pintilii pe teren, dar ce păcat că nu e cu câţiva ani mai tânăr?

- Eu nu regret nimic şi chiar mă bucur că am anii pe care îi am. Chiar sunt mândru de ce am realizat până la vârsta asta şi mă simt minunat că oamenii de fotbal vorbesc frumos despre mine.

- Toată lumea spune că echipa naţională nu mai are jucători de valoare.

- Şi nu o să mai fie niciodată! Terminaţi cu asta! Jucători de valoare nu o să mai fie pentru că toată lumea face comparaţia cu Generaţia de Aur. Nu o să mai avem niciodată jucători ca Gică Hagi, Gică Popescu sau Ilie Dumitrescu. Nu o să mai fie.... Uitaţi-vă şi vedeţi cum ne-am calificat noi la European! Am fost un grup unit, n-am fost jucători extraordinari, n-am fost jucători care să dribleze trei, patru sau să dea o pasă decisivă aşa cum făcea Hagi. Şi la European ştiţi cum ne-am calificat, în ultima etapă prin Feroe, după ce-am tras de noi...

"Aşa trebuie făcută selecţia la echipa naţională"

- Dar nu e deranjat pentru tine sau pentru colegii tăi că există păreri care spun "ce slabi sunt ăştia de pe la echipa naţională"?

- Păi, dacă nu mai avem jucători de valoare, ce să facem... Oamenii de fotbal, foştii jucători care au trăit momente foarte bune pot să spună asta. S-au schimbat vremurile.

- Te-a surprins că selecţionerul nu l-a convocat pe Budescu la ultimele două meciuri amicale? Costică glumea că-i bătrân la 28 de ani.

- Păi, şi eu la 32 cum sunt? Nu joacă niciodată vârsta, iar dacă un jucător dă randament pe teren, nu are niciun sens să vedem dacă are 30, 70 sau 23 de ani. Ce sens are să luăm un jucător de 20 de ani dacă el nu dă randamentul lui Budescu?! Îi chemăm degeaba după principiul ăsta la echipa naţională. Tu trebuie să te uiţi cum joacă fotbalistul respectiv. Joacă bine la echipa de club şi dă randament? Atunci chemaţi-l la echipa naţională. Nu fac eu selecţia, dar ăsta e punctul meu de vedere.