Ioan Andone, reacție surprinzătoare la transferul lui Gnohere: "A făcut mai bine că a plecat"

Postat de bvd_magheru pe 06 Ianuarie 2017, 23:43

Ba eu cunosc Muntenia mai bine decit un muntean . Cea mai frumoasa poza a Carpatilor o poti face dinspre Tirgoviste . Si ca sa va linistesc de-a binelea cind am plecat a nu stiu cita oara din Ro am stiut ca o fac definitiv asa ca m-am dus la minastiri in Moldova unde am facut aromaterapie din miros de lemn de 500 de ani . Apoi la Eminescu si apoi am trecut in Transilvania . Cele mai frumoase sate sunt cind treci din Moldova in Ardeal . Zici ca e mina lui dumnezeu la lucru .