Jucătorii lui Dinamo nu cred în speranțele lui Mutu: "Rotariu pe 10 milioane? Practic imposibil"

observator_federal • 24 Ianuarie 2017, 10:18

Daca un gol ca al lui Rotariu la ultimul 4-1 l-ar fi marcat un FCSBist, l-am fi revazut in toate genericele canalelor de sport iar Gigi i-ar fi pus jucatorului clauza de 'jdemilioane si contract pe 4 ani... Nu mai vorbesc ce delir ar fi fost in presa sportiva. Rotariu chiar este un foarte mare talent, dar suporterii FCSB - "intoxicati" de ani buni - vad talent acolo unde nu e: Chiri, Tosca, Stanciu, Tătă etc. Au ajuns, vorba unui eminent ganditor, sa creada ca "zapada este neagra si carbunele e alb".