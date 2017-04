Jucătorii lui FCSB fug de propria echipă: "N-aș avea parte de continuitate"

toti cei enumerati de tine castiga pe luna mai mult decat castigi tu pe an. in aceste conditii daca ei sunt ratati tu ce esti bai prostache? vorbeste prostia din tine.

lucian000 • 28 Aprilie 2017, 23:28

Ca sa priceapă toți retardații după internet , Fcsb când joacă în cupele europene și voi stați acasă că pe stadion este scump pulifricilor , echipele cu care Fcsb sunt trase la sorti și nu cunosc cine este echipa Fcsb , întreabă și li se răspunde că fosta Steaua București care acum se numește Fcsb , are alt nume , orice societate comercială etc își poate schimba numele când dorește proprietarul echipei , deci generalii au votat că Steaua sa fie sub patronajul lui Becali George , nu sunt nici pro nici contra Becali , a reușit să plătească datoriile și astfel să nu ajungă în FALIMENT , deci fosta Steaua București este actuala FCSB , ce este neclar in acest lucru ? Pârvulescu Lucian