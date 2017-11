L-a cucerit pe Gigi Becali! Un jucător își va încheia cariera la FCSB: "Vreau să-i arăt că apreciez ce a făcut"

the.best.judge • 07 Noiembrie 2017, 11:48

Postat de catalynn2 pe 07 Noiembrie 2017, 11:49

Io vad ca tie bai Berbec123 iti place ca ii vezi poza zilnic, si tie si mediesanului, si sunteți tare supărați ca se gasesc cititori care vor sa va priveze de o asemenea bucurie. Oricum timpul curge in defavoarea becalului, procesele avansează pe cat de încet pe atat de sigur, la fel si Steaua mai are 2 ani si ceva si intra in L1 si sa va vad atunci. :-))))