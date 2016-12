Laude pentru Vătăjelu, după transferul la Sparta Praga: "În Europa nu sunt mulți fundași ca el, poate doar Marcelo și Jordi Alba"

Duminica, 25 Decembrie, 11:30

Antrenorul lui CSU Craiova, Gheorghe Mulțescu, a vorbit despre transferul lui Bogdan Vătăjelu la Sparta Praga. Tehnicianul oltenilor l-a comparat pe fostul său jucător cu fundași stânga de anvergură din Europa, precum Marcelo sau Jordi Alba.

"E o echipă care a jucat în Liga Campionilor, în preliminarii, este o echipă serioasă, o echipă puternică. E un transfer bun pentru toată lumea. În Europa nu sunt mulți fundași la fel ca el, așa ofensivi. În afară de Marcelo, care este unul dintre cei mai buni, dar să facă faza de apărare și să fie și ofensiv, poate și Jordi Alba.

Sigur, am mai văzut și la PSG, am mai văzut prin Anglia, dar este un jucător care poate să ajute foarte mult echipa. Este unul dintre cei mai ofensivi fundași, asta nu înseană că nu are deficiențe pe care ar trebui să le rezolve. Sper chiar să reușească un transfer la o echipă mai bună pe viitor", a spus Mulțescu la TV Dolce Sport.