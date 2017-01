Liga 1 se mută în Malaezia! După Astafei, încă un fotbalist pleacă în Asia

para.para • 22 Ianuarie 2017, 15:17

"Liga 1 se mută în Malaezia!" - cu alte cuvinte, liga 1 are doar 2 jucatori, restul sunt purtatori de ghete cu crampoane. In Asia doar petardele romanesti ajung pe bani de seminte. In China, Tevez a castigat 2500 de $ doar parcugand 2 holuri pe aeroport, iar GSP-ul face stire de interes national cand un nimeni din liga 1 ajunge si el "in strainatate" pe nimic.