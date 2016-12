Llullaku a dezvăluit de ce nu a ajuns la Steaua + Cine e românul căruia îi mulțumește pentru că l-a descoperit

Luni, 26 Decembrie, 18:35

Azdren Llullaku (28 de ani), golgeterul Ligii 1, cu 16 goluri, a ajuns la Astana, în Kazahstan, în iarna aceasta și a dezvăluit motivele pentru care nu s-a transferat la Steaua.

"Da, după meciul cu Astra am zis că în România voi juca doar la Gaz Metan. Mi-a fost pusă o întrebare atunci. Ofertele de afară nu erau concrete. Şi am zis că în România aş rămâne doar la Gaz, în cazul în care nu se va concretiza niciuna de afară.

Eu în ultimii ani am avut contracte mici, trebuia să mă gândesc şi la partea financiară pentru că din cariera de fotbalist poţi trăi până la 35-36 de ani, nu mai mult", a declarat Llullaku la TV Digi Sport.

Llullaku spune că omul căruia îi datorează totul este Cristi Pustai, antrenorul lui Gaz Metan: "Am vrut să dau totul pentru Gaz Metan meci de meci şi cred că am făcut cel mai bun sezon al meu de când sunt în România. Îi voi mulţumi toată viaţa domnului Pustai, care m-a descoperit când am dat probe de joc la Gaz şi care a ştiut mereu cum să scoată tot ce a fost mai bun din mine".