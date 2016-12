Mărturia emoționantă a lui Benzar: "În momentul acela mi-au dat lacrimile, pentru că am plecat de jos, de la sat"

Marti, 27 Decembrie, 19:37

Romario Benzar (24 ani) spune că debutul la echipa națională din meciul din preliminarii cu Muntenegru, 1-1, a fost cel mai frumos moment din întreaga sa carieră.

"Dacă vorbim de națională, mi-au dat lacrimile când am jucat primul meci cu Muntenegru, pentru că știu că am plecat de jos, de la sat, am muncit foarte mult să ajung acolo. Dumnezeu mi-a îndeplinit această dorință."

Despre parcursul excelent al Viitorului, care a terminat anul pe primul loc în Liga 1, Benzar a spus:

"Obiectivul nostru, al vestiarului, este să terminăm pe primul loc. Cu siguranță, va fi un campionat greu în play-off, dar noi vom munci și ne vom bate pentru acest lucru", a declarat Romario Benzar la TV Dolce Sport.

4meciuri a bifat Benzar în tricoul naționalei, toate în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2018