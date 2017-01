Mărturia incredibilă a unui fost dinamovist: "Colegii m-au chemat să mâncăm câini, eu am crezut că mergem la rațe"

Joi, 19 Ianuarie

Ianis Zicu (33 ani) a rememorat câteva întâmplări petrecute în perioada în care a evoluat în Coreea de Sud, pentru Pohang Steelers și Gangwon FC.

"Mi-a plăcut viața de acolo, chiar dacă am întâmpinat unele probleme. Spre exemplu, legat de mâncare, mi-au spus colegii că merg să mănânce câini.

Mi-au spus prima dată "dog" (n.r.- câine), eu am înțeles "duck" (n.r- rață) și am crezut că merg la rațe. Mi-au repetat, iar când am înțeles ce au spus am zis că nu mă duc, să meargă și să mănânce sănătoși.

Alte lucruri inedite am întâlnit pe autostrăzi. Autostrăzile sunt făcute în pantă, astfel încât mașinile să aibă aderență iarnă. Au și încălzire pe autostradă, sunt multe lucruri pe care noi nu o să le avem nici peste 100 de ani", a mărturisit Ianis Zicu, la TV Dolce Sport.