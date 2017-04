Mărturii incredibile ale lui Gigi Becali! Cum l-a furat pe Dragomir: "Sunt niște lucruri rele pe care le-am făcut"

Joi, 20 Aprilie, 14:54

Gigi Becali a vorbit despre pasajul din partea lui Dumitru Dragomir, care a povestit acolo cum trișa actualul patron al celor de la FCSB.

Se folosea de un ciob de oglindă băgat între teancurile de bani pentru a vedea ce cărți are Dragomir.

"Da, am trișat cu un ciob, cum zice Dragomir. Așa este! Sunt niște lucruri rele pe care le-am făcut. Vreau să șterg aceste lucruri din viața mea, așa cum le-am șters la spovedanie.

Vreau să uit toate păcatele pe care le-am făcut. Nu mai vreau să vorbesc despre jocuri de noroc. Am jucat cu patimă! Băieții joacă de distracție. Am șters patima asta.

Nici dacă mă taie cineva nu mai joc nu mai joc nici un euro. Am jucat milioane, am câștigat și am pierdut. Nu vă pot spune ce am câștigat, pentru că nu vreau să mai vorbesc despre păcat.

Dar dacă aș vorbi ar însemna să mă mândresc cu un păcat", a zis Gigi Becali la Romania TV.