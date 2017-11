Mesajul unui fost stelist pentru Denis Alibec: "Știu ce se întâmplă acolo!"

Duminica, 05 Noiembrie, 17:06

Eric Bicfalvi, fost jucător al Stelei în perioada 2007-2012, spune că-l înțelege perfect pe Denis Alibec, care traversează un moment mai slab al carierei sale, fiind taxat și de suporteri, care l-au fluierat la ultimul meci.

”El trebuie să primească încredere, să fie susţinut de suporteri, doar aşa poate da cel mai bun randament. Eu am jucat la Steaua, ştiu ce se întâmplă acolo, am avut şi eu momente în care am păţit la fel.

Dar eu sunt un tip care nu-şi exteriorizează trăirile şi sentimentele. Cel mai rău este când te înjură suporterii tăi, când te critică oamenii acasă la tine”, a spus Bicfalvi, conform TV Telekom Sport.

În ciuda formei mai puțin bune, Denis Alibec a fost convocat la echipa națională pentru meciurile amicale cu Turcia și Olanda. Eric Bicfalvi, jucătorul lui FC Ural, face și el parte din lotul convocat de selecționerul Cosmin Contra.

