MM iese la atac înainte de meciul cu CFR! Distruge arbitrajul și recunoaște: "Dinamo a avut penalty în meciul cu noi"

Sambata, 15 Aprilie, 11:09

Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a fost prezent în conferința de presă de dinaintea meciului cu CFR Cluj și a criticat din nou arbitrajele din Liga 1.

"Până acum, doar arbitrajul a făcut diferența între noi și CFR. Când am fost arbitrați corect, pe Arena Națională, am câștigat. În meciurile trecute, am fost extrem de dezavantajați. Ni s-au refuzat penalty-uri, iar CFR a primit cu ușurință lovituri de pedeapsă. Noi, în sezonul regulat, am făcut 1 punct în două meciuri cu CFR din cauza arbitrajului.

Cu un arbitraj corect, avem prima șansă. Mi-aș dori să beneficiem de arbitrajele avute de Astra la meciul cu noi, 0-3, și de CSU Craiova, la 1-0 pentru noi. Nu cred că se greșește voluntar.

Noi subliniem erorile de arbitraj și nu punem presiune. Vrem arbitraj corect. Au fost meciuri în care am beneficiat de erori ale arbitrilor, dar în meciurile cu echipele importante, am fost dezavantajați. Da, este adevărat că Dinamo a avut un penalty în meciul cu noi și poate nu mai câștigam acel meci", a spus MM Stoica la conferința de presă.