MM Stoica pune presiune pe arbitraj înainte de meciul cu Dinamo » Dezvăluie un dialog incendiar cu un arbitru: "Cum să ai atât tupeu? Am rămas fără replică!"

stelbz • 30 Aprilie 2017, 12:04

Cu mare parere de rau spun : au avut si arbitrajele influenta dar daca FC SteauaB va pierde titlul se datoreste 99 la suta ratarii a cel putin 8 ocazii rarisime de gol in partida cu Viitorul. In plus mijlocul apararii face erori in cele mai importante minute ale jocului cand ar trebui sa dea siguranta si sa mentina scorul favorabil. Oricum cred ca rezultatul cu Dinamo va fi decisiv....., ori pt. castigarea ori pt. pierderea locului 1....