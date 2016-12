Modelul CSA a trecut granița » Armata unei alte țări și-a făcut echipă de fotbal, iar antrenor e chiar un fost jucător al Stelei!

crimson.veritas • 26 Decembrie 2016, 20:17

Aberati ... Marca (drept intelectual patrimonial) este la CSA ... detinatorul de patrimoniu ... nu a fost niciodata altundeva ... tranzactile din 1998 si 2004 ... nu au transmis patrimoniul ... si nici nu au avut clauze separate pt. transmiterea unei parti de patrimoniu ... cum ar fi Marca 'Steaua Bucuresti'! Palmaresul (drept competitonal nepatrimonial) este la FCSB, continuatorul de activitate, consfiintint prin hotatare judecatoreasca inca din anul 2004! Iar numele 'Steaua' ... parte din denumirile socieatatilor de drept privat 'FC Steaua Bucuresti 2003' si de drept public ... CSA 'Steaua Bucuresti' ... care nu are nici o legatura nici cu patrimoniu ... nici cu activitatea ... face obiectul unu proces ... pe rol ... deci negastigat de nimeni (asa cum ati aberat voi) ... pana nu se judeca recursul! Ce procese a castigat Talpan pana acum? Exclusivitatea Marcii? Pai daca esti proprietar ... este doar o formalitate sa obtii si exclusivitatea dreptului tau intelectual! In rest ... invatati si voi ce inseamna proces ... el incepe la fond ... si se termina ... dupa recurs ... cand avem o hotarare definitiva si irevocabila! Restul reprezinta doar ... faze procesuale! Chiar si pierzand numele 'Steaua' in ultima instanta ... asta nu afecteaza cu nimic ... continuitatea si activitatea clubului nostru ... care se va numi atlcumva atata tot! In acel caz ... Steaua nu a mai castiga ECC, 26 de timpluri ... ci ex. Eurostar Bucuresti sau cum se va numi ... le va fi castigat! ...:))