Momente penibile la Pitești, după al doilea penalty dictat de arbitru împotriva Astrei! Îndemnul lui Budescu pentru colegi + Reacția de la final

Sambata, 15 Aprilie

În minutul 52 al partidei CS U - Astra (1-3) de la Pitești, la scorul de 2-0 pentru Astra, centralul Marcel Bârsan a dictat al doilea penalty al meciului pentru CS U Craiova, moment în care giurgiuvenii au luat foc.

Oros a avut o intervenție asupra lui Andrei Burlacu, iar arbitrul nu a ezitat în a arăta punctul cu var, dar elevii lui Marius Șumudică au protestat vehement, susținând că intervenția lui Oros a fost la minge.



Foto: Captură TV Dolce Sport

VIDEO cu scenele de la Pitești!

După ce Gustavo a luat mingea și aq înscris de la 11 metri, Budescu și-a îndemnat colegii să refuze reluarea meciului, în semn de protest pentru decizia arbitrului. În acest timp, Marius Șumudică îi reproșa ceva pe un ton ridicat arbitrului de rezervă.

După câteva zeci de secunde de parlamentări, Budescu a acceptat în cele din urmă să reia jocul de la mijlocul terenului.

Meciul s-a încheiat cu victoria giurgiuvenilor, 3-1.

Alex Ioniță II a dezvăluit la finalul partidei dintre CS U Craiova și Astra (1-3) că după al doilea penalty dictat de Bârsan pentru olteni jucătorii giurgiuveni au încercat să pună presiune pe arbitru.

"A fost acea greșeală, consider că a dat foarte ușor penalty. Oros era jos, iar jucătorul de la Craiova s-a aruncat peste el. Se greșește foarte ușor contra noastră. După o astfel de greșeală se poate decide un meci", a spus Alex Ioniță la TV Digi Sport.

"A fost un meci chiar interesant. Am câştigat după o perioadă mai neagră. Sper că am depăşit-o. Am avut puţin noroc la gol. Au fost niște decizii eronate din partea arbitrului. Prin această metodă de după gol am încercat să punem presiune pe arbitru", a spus Sergiu Buș la finalul partidei, la TV Dolce Sport.