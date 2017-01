Money, money, money » Hagi dă lovitură după lovitură! Viitorul a umilit-o pe Dinamo în ultimii 3 ani

dinamo_fan • 19 Ianuarie 2017, 14:19

Postat de ares123 pe 19 Ianuarie 2017, 12:50 Cu asta sunt perfect de acord, asta e presa de can-can, nu de sport.

pai doar nu vezi presa de sport pe gsp. 99% din stiri sunt despre scandalurile din fotbal: becali-talpan, negoita-badea, footballeaks(asta ca sa fie si ceva scris depsre liderul din liga 1) iar la restul echipelor se vorbeste doar de scandalurile cu insolventa si jucatori neplatiti. orice transfer facut de orice echipa este echivalent cu o lovitura data lui Dinamo. cand Viitorul vinde un jucator este o lovitura data lui Dinamo. Din fotbalul international sunt maxim 2 stiri pe zi iar in afara de Halep nici un alt sport sau sportiv roman nu este promovat. Poza lui becali apare insa non stop pe prima pagina. Asta a ajuns gsp in 2017.