Motivul pentru care Viitorul nu s-a impus cu FCSB: "Acolo s-a făcut diferența! FCSB merita victoria"

cobra_z • 25 Aprilie 2017, 15:29

a fost blat tocmai ca nimeni nu intelege ca acest 1-1 avantajeaza atat pe viitorul (careia dinamo si cfr ii sufla in ceafa) dar si echipa ciobanului… de ce ? fiindca chiar in cazul unei infrangeri cu dinamo ,fcsb are punctele „asigurate” cu astra si csu…astfel acest 1-1 tine pe dinamo la 2 pcte de fcsb (in cazul pierderii meciului direct) dar da si viitorului doua puncte avans pentru a prinde locul 2…mai pe scurt : inca o afacere in „famiglia”…