Mulțescu explică decizia controversată din timpul meciului: "Foarte bine că au fost supărați"

John Milne • 16 Aprilie 2017, 00:30

Postat de becalidinamovit pe 15 Aprilie 2017, 23:03

multescu nu a mai spus ca e foarte defavorizat dupa penaltiul inventat in seara asta ..tot da popescu ca meciul cu dinamo din cupoa a fost facut praf de hategan dar ,distinsul picaso sau rebrand ana maria prodan stie ,dece nu spune nimic de meciul din play off cand nu s-a asanctionat un hent clar al lor in careu 11m pt dinamo si unu la o intrare intarziata ?sau d ejocul dur dus de echipa condusa de de multescu ..in meciul din cupa hategan a dat rosu ..dar in meciul de playoff AVRAM a facut in asa fel incat echipa care joaca la severin sa nu piarda ..Avram se stie ca e arbitru de casa al fcsb ..daca incepea dinamo cu o victorie playofful se speria tare puscariasu de becalisi de mm,iar reghe intra in fibrilatie ,,asa a fost delegat AVRAM sa fie linistiti baietii ...tipa multescu zici ca a luat lectii d ela mm si becali de cum sa minta si sa puna presiune pe arbitrii ..