Mulțescu îi răspunde lui Reghe » Antrenorul Stelei a amenințat că echipa nu se va prezenta la meciul direct

observator_federal • 12 Februarie 2017, 08:04

Postat de Alexandru Chis pe 12 Februarie 2017, 07:28

Poate ca dupa meciul de la Botosani, Multescu isi va reconsidera pozitia si va accepta ca meciul sa se dispute pe National Arena unde FCSB nu are suporteri iar cei care vor veni vor tine - din spirit de fronda - cu Craiova. Crede Multescu ca la Severin va fi un teren mai bun decit la Botosani? Si la Severin nu exista incalzire, asa ca in logica lucrurilor ar fi in interesul celor doua echipe si al spectacolului fotbalistic ca meciul sa se dispute pe o arena pe care se poate juca civilizat fotbal.