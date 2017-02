Mulțescu s-a revoltat după ce a aflat că meciul de la Botoșani se joacă: "Ăsta nu e fotbal!"

observator_federal • 10 Februarie 2017, 18:35

Postat de arsenie_b pe 10 Februarie 2017, 18:08 Conditiile sunt aceleasi si pentru adversari, nea multescu. Mai bine gandeste-te unde mutati meciul de la Severin cu Steaua, ca e neregulamentar sa jucati acolo

Pe bune, in cazul unei victorii (extrem de dificila, putin probabila dar nu imposibila) la Botosani, craiovenii ar putea sa ceara ca jocul cu echipa lui Reghe (emeritul antrenor si psiholog amator, autor al observatiei ca "oamenii din acea parte a tarii se inflacareaza usor dar se sting repede") sa fie pe Arena Nationala - daca lui Reghe ii e frica sa vina la Severin (Gigi oricum nu vine). Oltenii ar fi majoritari in tribune ca si in meciul tur... Problema, una, aceeasi in toate meciurile cu "echipa lui Gigi Becali", va fi arbitrajul !