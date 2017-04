Mutu a dat detalii despre transferurile lui Dinamo: "Trei jucători au oferte!" + Cu ce fotbalist de la FCSB vorbește mereu la telefon

Miercuri, 19 Aprilie, 20:26

Adrian Mutu, directorul general al lui Dinamo, susține că Rivaldinho, Steliano Filip și Sergiu Hanca au mai multe oferte și e foarte greu să-i mai țină în curtea clubului alb-roșu.

"Rivaldinho are oferte. Va pleca de la noi doar pe bani, dar eu cred că ar trebui să mai rămână un an aici. Nu-l voi da niciodată dacă n-am un înlocuitor pe măsură. E un brazilian aparte.

Cu Dilena suntem în negocieri. El e plătit o parte de noi și o parte de Sheffield. Noi suntem prima opțiune pentru el, pentru că el nu uită că noi l-am ajutat. Noi am adus și caractere, nu doar fotbaliști. Acolo avea 30.000 de lire sterline pe lună. E prima perioadă a lui c

d joac[ constant. Eu dacă aș fi în locul lui aș prefera să iau mai puțini bani și să joc decât să mă întorc acolo și să nu joc.

Hanca și Steliano au mai multe oferte. Sergiu cred că a făcut un salt uriaș din punct de vedere fotbalistic. Steliano nu are adversar pe postul de fundaș stânga la națională. Vom face eforturi mari să-i ținem, acum depinde și de ce vor ei", a declarat Mutu la TV Digi Sport.

"Palici a spus că mai vrea timp să se gândească. În două-trei săptămâni trebuie să dea un răspuns antrenorului. Cât timp el e profesionist și dă totul pe teren nu putem să-l obligăm" Adrian Mutu

...despre eventualele transferuri: "Vom transfera mulți jucători din România, pentru că Dinamo e din România. Nu e niciun jucător atractiv de la FCSB în afară de Alibec".

...despre Harlem Gnohere: "Mai vorbesc cu «Bizonul» la telefon. Dacă voia să joace câte 30 de minute îl țineam și eu la Dinamo. Acum titular din câte văd eu e Alibec. Mi-a plăcut o declarație a lui Reghe, că Gnohere are o sută de grame în plus față de Alibec. M-a pufnit râsul. Noi l-am dat pe Gnohere la Steaua pentru că am vrut".