Mutu explică de ce Dinamo renunță la Nistor și de ce-l vrea pe Nascimento » Care este stadiul negocierilor cu CFR Cluj

anthony_alexandru • 07 Iulie 2017, 12:25

singurul in masura sa comenteze acest transfer este Contra - el stie clar pe cine se bazeaza si care este strategia viitorului campionat - deocamdata acest transfer nu este realizat pentru ca inca nu sa efectuat transferul lui Juan Albin - iar daca Contra considera ca plecarea lui Nistor aduce liniste in vestiar se va realiza fara in liniste