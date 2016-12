Negocieri intense Hagi - Becali! Gigi a dezvăluit propunerea inedită făcută "Regelui"

Joi, 22 Decembrie, 17:27

Gigi Becali susţine că a purtat discuţii cu Gică Hagi pentru transferurile a doi fotbalişti de la Viitorul. Totuşi, patronul Stelei este dispus să-i lase în continuare pe cei doi la echipa lui Hagi pentru a nu destabiliza Viitorul.

"Am vorbit cu Hagi, am spus că vreau doi jucători şi îi las la el. Nu vreau să destabilizez. A zis că discutăm, că are numai campioni. Gică Hagi e cel mai mare strateg. Eu am reuşit pentru că am şi riscat. Gică a jucat strategic, el acum tatonează", a spus Becali la TV Digi Sport.

Patronul roş-albaştrilor a declarat în trecut că este interesat de Benzar şi Răzvan Marin, dar cel din urmă a dezvăluit la finalul meciului dintre Viitorul şi FC Botoşani că nu intenţionează să părărăsească gruparea antrenată de Gheorghe Hagi până în vară.