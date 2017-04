Niculescu a revitalizat-o pe FC Voluntari, dar nu se mulțumește cu puțin: "Ne dorim mult asta" » Ce spune despre derby-ul dintre Dinamo și FCSB

Duminica, 30 Aprilie, 19:56

Claudiu Niculescu este de departe unul dintre antrenorii momentului în Liga 1, după ce FC Voluntari a bifat o nouă victorie în Liga 1, trecând de Pandurii cu 3-1.

Tehnicianul ilfovenilor s-a declarat extrem de mulțumit de evoluția jucătorilor săi din meciul cu gorjenii și își dorește ca echipa sa să termine pe locul 1 în clasamentul play-out-ului.

"Nu am scăpat de griji, vom face acest lucru când matematic nu vom mai avea probleme.

Jocul greșeală așteaptă. Am întâlnit o echipă motivată, dar greșelile adversarilor au contribuit decisiv la soara acestui joc.

Ne dorim mai mult, de ce nu?, primul loc din play-out. Cunosc bine calitățile jucătorilor din lot, iar echipa ocupa un loc nemeritat când am venit eu.

Am ieșit dintr-o săptămână foarte grea, joi am jucat în Cupa României. S-a văzut puțin lipsa de prospețime, azi am fost puțin obosiți, după ce joi am depus un efort considerabil în meciul cu CSU din Cupa României.

Cei care au intrat azi și-au făcut datoria și merită felicitări. Sunt foarte fericit pentru ei, capătă încredere și asta e important", a spus Claudiu Niculescu, la TV Dolce Sport.

Fostul jucător legendar al celor de la Dinamo a vorbit și despre derby-ul pe care fosta sa echipă îl va juca luni, contra celor de la FCSB.

"Categoric, sper să câștige Dinamo. Dacă va reuși să se impună, vom avea cel mai fierbinte final de sezon din ultimii ani", a declarat Niculescu.