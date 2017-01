Noi detalii despre negocierile dintre Gnohere și Steaua: "Era deja la palat, Luana nu a știut"

agentul0007 • 20 Ianuarie 2017, 22:24

Postat de sooos1ck pe 20 Ianuarie 2017, 21:40 De parca stia cineva ca va muri Ekeng...pai altii in momentul respectiv faceau s..e..x sau stateau pe wc, nu are nici o vina Gnohere ca a murit Ekeng!

Nu are el vina , dar ekeng abia murise in fata lui si lângă el si el fuge sa se distreze ? Oare colegii de la chapecoense care au supraviețuit sau cei ramasi acasa au fost in acea noapte dupa prabusirea avionului sa se distreze in club ?