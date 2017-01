Noi reacții despre eventuala despărțire a lui Mutu de Dinamo: "Eu asta știu!"

zecs93 • 20 Ianuarie 2017, 20:38

Postat de jordachejr pe 20 Ianuarie 2017, 20:27 Postat de zecs93 pe 18 Ianuarie 2017, 17:50 Simplu,l am urmarit la pandurii si înafara de cateva recuperări e un jucător rigid, seamana cu asanovic tot croat la talent si cu vojnovici la dăruire si atitudine ""Postat de zecs93 pe 22 Decembrie 2016, 03:31 Bun acest jucator, ma impresionat la Pandurii, dar sa nu uitati, e deja al 2 dragilor, primu e tot un fost-gorjean, in persoana lui Radut, din ce stiu si eu, dupa meciu cu fcsb va semna Radut si acest Mrzljak, 2 transferuri bune !!!"" - Asta, zecs93, folosește exact același argument pentru a demonstra doua teze complet opuse: "l-am vezut la Pandurii, m-a impresionat (22 dec. 2016)" vs. "l-am văzut la Pandurii, e un jucător rigid" (18 ian. 2017)".

Da jordachere, am zis ca e rigid si varza in perioada cand a evoluat la pandurii, nu a iesit cu nmk in evidenta, inainte de pandurii intra-devar a avut cateva evolutii si aprecieri remarcabile, deci e un jucator inutil daca vrem sa ne luptam in lupta la titlu !!! Se putea si mai bine, comentariu asta vad ca ti-a scapat !!!