Noua achiziție a Astrei a venit la echipă și pentru Șumudică: "Am auzit că e o persoană interesantă"

Sambata, 21 Ianuarie

Sergiu Buș s-a transferat în această iarnă la Astra din postura de jucător liber de contract și spune că a venit la campioana României pentru a juca mai mult decât a făcut-o în ultima perioadă.

"Mi-am dorit să joc, au fost doi ani mai grei pentru mine, pentru că nu am jucat cât mi-am dorit. Am venit acasă, în România, am venit şi aproape de familie şi vreau să ajut şi Astra.

Când am venit la echipa nu m-am gândit că voi înlocui pe cineva, că voi fi mai bun sau mai rău decât cineva. Nu. Eu vin să îmi fac treaba, să îi ajut pe băieţi şi să mă bucur de fotbal.

Am auzit foarte multe lucruri bune despre domnul Şumudică, mă bucur că voi lucra cu el şi este o persoană foarte interesantă şi ştie foarte bine să motiveze jucătorul", a declarat Bus la TV Dolce Sport.

Buș și-a reziliat contractul cu Sheffield. El a mai jucat în România pentru CFR Cluj, Unirea Alba Iulia, Târgu Mureș, Gaz Metan și Corona Brașov. După evoluțiile avute la Corona unde a marcat 9 goluri, fotbalistul a fost dorit de Dinamo.

Vârful de 24 de ani a fost ultima dată împrumutat în Italia, la Salernitana pentru care a marcat un gol în 11 jocuri. La Sheffield Wednesday a ajuns la începutul lui 2015 după ce a plecat de la ȚSKA Sofia.

700.000 €e cota de transfer a lui Sergiu Buș, conform transfermarkt.de