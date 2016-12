Nu doar Steaua îl caută pe "Bizon" » Ce oferte a mai primit Dinamo pentru Gnohere

guyencea • 24 Decembrie 2016, 15:39

250,000 e un nimic cat ofera *** din Pipera!! Arabii dau si dublu si-l scalda in bani si pe Gnohere! Deci politica de neam prost a lui Becali care distruge echipele concurente sa si-o bage in cuore!! Sa se duca in Liga a IV-a ***!! falimentul fcsb!! sa vina adevarata steaua nu clona mafiota ***...