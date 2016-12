O echipă importantă se retrage din cursa pentru Rotariu! Motivul care i-a făcut pe șefi să se răzgândească

khal_37 • 28 Decembrie 2016, 13:51

Postat de dinamo_forever_77 pe 28 Decembrie 2016, 12:47

Nu mai intoxicati aiurea. DINAMO are drept de preemtiune in cazul procentelor lui Rotariu......deci ce fabula ciobanul nu are acoperire. Apoi procentele pot fi rascumparate pentru 350.000.