O legendă a Stelei se revoltă după decizia luată de Becali: "Cum să mă reprezinte sigla aia cu galbenul explodat în soare?"

Ion Chiaburu • 10 Ianuarie 2017, 15:42

Postat de Dragos Gavrilescu pe 10 Ianuarie 2017, 14:33 avem asa: fcsbisti, gigisti, talpanisti, csisti, ultrasi nehotaratzi. ce nu mai avem sunt stelisti. si nici nu vor mai fi. daca vom avea 2 echipe se vor scinda 3 grupuri - cei cu csa, cei cu star, cei cu nimeni. adio cea mai numeroasa sustinere in romania. dar nu asta e problema de fapt. problema cu becali o cunoastem toti. cred ca in afara de cei care mor de populism si credulism nimeni nu il inghite. dar hai sa ne uitam un pic la csa: baietzii astia au lasat un om de afaceri sa ia un club pe jumatate, sa creada ca a luat tot clubul vreo 10 ani si apoi i-au dat cu tifla. apoi voiau 10% din incasari (nu din profit) - de ce acum si nu in 2003 e un mister. dar ia ganditi-va ca ati fi un om bogat roman sau strain si suficient de nebun sa vreti in fotbal si mai ales sa vreti steaua. dupa tzeapa pe care i-au dat-o lui becali, v-ati duce sa investiti cu csa? in 10 ani va vor face la fel cum i-au facut lui becali. orice om de afaceri cu cap cat de cat stie ca nu trebuie sa lucreze cu tzepari. iar cei de la csa au fost tzepari cu becali indiferent cum ati da-o. daca sunteti capabili sa ganditi rational nu emotional sau cu ura impotriva lui becali sau talpan aici avem de a face cu o inselatorie in afaceri. iar un om cu capul pe umeri nu se parteneria cu csa. veti vedea. baietzii astia naivi ca laca, belo, etc. care nu sunt oameni de afaceri habar n-au pe ce lume traiesc. retineti - nimeni nu isi va risca banii sau reputatia sa intre in afaceri cu tzepari doveditzi ca csa

DE CE ACUM SI NU 2003? IITI SPUNE CEVA NUMELE URMATOARE? BABIUC FRUNXAVERDE HREBENCIUC? Armata este subordonata deciziilor politicului, pt ca asa spune legea. Ai inteles de ce? Pentru ca nici un Talpan nu a primit in 2003 aprobare de la vreun ministru sa demareze procedurile pt process. Pentru ca orice process deschide Armata, trebuie aprobat. Deci, cine? Armata sau Civilii? Mai terminate-o cu placa asta. adevarul se stableste si dupa 20 sau 100 de ani. Saracutul de Gigi, nu a stiut nimic. S-a trezit cu o afacere de milioane in buzunar si el nu a dorit-o. El saracu nu a tras sfori deloc. Acum sa vii sa cauti scuze ca vezi doamne atatia ani Armata a stat lnistita. Cati ani? 8 ani? In 2004 a deschis primul process si au luat flit, de ce oare? In 2011 a deschis procesul cu marca. Poate uiti cati ani s-a judecat Armata cu Becali/Babiuc pana s-a finalizat. De ce oare? Pentru ca era amanat procesul in speranta casarii? MA LASATI CU TEORIA VOASTRA? TALPAN PRIN 2003 ERA IN BOSNIA IN AFGANISTAN. AI IDEE CAT DUREAZA SA PREGATESTI UN DOSAR CHIAR SI CAND AI DREPTATE IN INGINERIA CREATA DE GIGI? Aveti impresia ca te duci si depui o cerere la judecatorie si gata dosarul, nu-I asa?