Pițurcă îl trage de urechi pe Alibec și îi dă sfaturi lui Becali + Pe cine vede fostul selecționer campioană

Joi, 20 Aprilie, 20:41

Victor Pițurcă spune că dacă ar fi fost antrenorul lui Denis Alibec l-ar fi dat imediat afară după ce a dat cu piciorul în bidoanele de pe margine în momentul când a fost schimbat în meciul cu CFR Cluj, scor 0-0.

"Nu pot comenta eu ce a făcut Alibec. Știți foarte bine cum văd eu fotbalul. E problema celor care conduc clubul dacă jucătorul face astfel de gesturi. Cei care conduc clubul ar trebui să știe mai bine ce au de făcut. Trebuie discutat cu el și să se ia niște măsuri concrete. El trebuie să înțeleagă că-i spre răul lui. E păcat!

Dacă avea un comportament bun ca profesionist nici nu cred că pleca de la Inter. N-am ce sfaturi să-i dau eu lui Alibec, are cine să-i dea sfaturi. Când îl voi antrena eu, atunci voi discuta cu el. Dacă ar face cu mine așa ceva ar pleca repede. Poate să facă și 50 de milioane de euro, pleacă", a declarat Pițurcă la TV Digi Sport.

" fcsb câștigă campionatul!"

...despre lupta la titlu: "FCSB n-a excelat ca joc în ultima perioadă. N-am văzut decât un meci pe care l-a câștigat clar pe niște greșeli copilărești pe care nu le înțeleg. În rest, n-am văzut nimic deosebit în joc. Chiar am văzut un joc șters. Să nu uităm că în meciul cu Dinamo dacă se acorda penalty acolo Dinamo era pe primul loc. N-am văzut niciun joc deosebit la vreo echipă din play-off. Cred că FCSB are prima șansă la campionat. La ce lot are ar fi trebuit să aibă multe puncte avans. Ei au pierdut puncte foarte multe.

Se poate întâmpla orice în meciul dintre Viitorul și FCSB. Dacă echipa lui Hagi va prinde un moment bun ca la meciul din tur când a câștigat. Viitorul a scăzut în ultima vreme, dar are jucători tineri. S-o spunem drept că nu are jucători atât de valoroși încât să poată spună că dacă joacă mai slab poate câștiga. Ce a reușit Hagi cu această echipă nu puteau mulți antrenori s-o facă".