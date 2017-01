Pițurcă refuzat categoric: "Unde dracului să vin?"

Joi, 19 Ianuarie, 12:39

Victor Pițurcă a venit ieri cu o propunere inedită: el, Belodedici și Tudorel Stoica să joace câte 30 de minute în Liga a 5-a pentru Steaua Armatei. Vezi detalii.

Totuși, Belodedici, fostul fundaș al Stelei, l-a refuzat pe fostul selecționer și a spus că nu mai poate juca la acest nivel.

"Eu am 53 de ani, unde să revin? Joc fotbal în sală și pe teren mic. Acolo sunt cel mai tare și cel mai bun. Dar unde să mai joc la Steaua? Acum 3 ani am jucat barajul la Liga a 4-a și abia am rezistat. La liga a 5-a sunt tineri care mai alearga. Eu când o iau la fugă îmi scârțâie genunchii și gleznele.

Nu se pune problemă să mai joc la Steaua. Ce dracului să mai jucăm? Sunt copii care o să vină și o să joace", a spus Belodedici pentru ziare.com.

